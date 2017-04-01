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Сегодня, 17:00

К Всероссийской акции «Проверь Правознание» присоединилась и Калмыкия


К Всероссийской акции «Проверь Правознание» присоединилась и КалмыкияСегодня к Всероссийской акции «Проверь Правознание» впервые присоединилась и Калмыкия. Учащимся старших классов предложено пройти тест на знание правовых актов, устанавливающих их гражданские права и обязанности. Тестирование проходило в стенах Центра обучения одаренных детей.

Задание состоит из 10 вопросов. Старшеклассники историко-юридического профиля Элистинского лицея на примере реальных жизненных ситуаций проверяют свою правовую грамотность. Необходимо лишь подчеркнуть правильный ответ. Для некоторых учащихся это тестирование – это не только проверка на правознание, но и репетиция выпускного экзамена.

Проверить свои системные правовые знания можно как в назначенных пунктах, так и в электронном варианте. Вопросы в режиме-онлайн размещены на официальных сайтах МВД России, территориальных органов и вузов ведомства. В организации тестирования принимают участие члены общественных советов, сотрудники органов внутренних дел и юристы.

Вопросы к тестированию специально были разработаны Общественным Советом при МВД России. Они направлены на привлечение внимания к правовой грамотности и повышения правовой культуры у подрастающего поколения.

Всероссийская акция впервые проводится совместно с региональным министерством образования.

Результаты и ответы на вопросы онлайн-теста будут опубликованы уже завтра в обед. Ну, а с теми старшеклассниками, кто прошел испытание на базе лицея, сотрудники органов внутренних дел провели «работу над ошибками». После подведения итогов были награждены победители. В тройке призеров – София Зодбаева. Экзамен по правовой грамотности она сдала на «отлично».

Воспитание детей, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию, через правовое просвещение, остается актуальной задачей в деятельности общественных советов. Потому такие мероприятия должны стать традиционными.



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