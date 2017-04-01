Сегодня – международный день памяти жертв радиационных катастроф и День участников ликвидации их последствий. Дата учреждена в 1986 году, когда произошла крупнейшая техногенная катастрофа в Чернобыле. Глава Калмыкии направил обращение, в котором, в частности, говорится, что последствия этой аварии и сегодня дают о себе знать. Мы всегда будем помнить беспримерное мужество ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС. В этот день мы отдаем дань памяти и уважения всем тем, кто ценой собственной жизни и здоровья, спас миллионы людей, пожертвовал собой ради благополучия народов всего мира.

По данным ПФР, в Калмыкии 564 гражданина, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, получают пенсии и выплаты по линии ведомства. На сегодня сумма ЕДВ - от двух до двух с половиной тысячи рублей. Для граждан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии в пределах зоны отчуждения уменьшается возраст выхода на пенсию. Ряд граждан имеет право получать две ЕДВ, например, ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС, признанные инвалидами. Сегодня – международный день памяти жертв радиационных катастроф и День участников ликвидации их последствий. Дата учреждена в 1986 году, когда произошла крупнейшая техногенная катастрофа в Чернобыле. Глава Калмыкии направил обращение, в котором, в частности, говорится, что последствия этой аварии и сегодня дают о себе знать. Мы всегда будем помнить беспримерное мужество ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС. В этот день мы отдаем дань памяти и уважения всем тем, кто ценой собственной жизни и здоровья, спас миллионы людей, пожертвовал собой ради благополучия народов всего мира.По данным ПФР, в Калмыкии 564 гражданина, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, получают пенсии и выплаты по линии ведомства. На сегодня сумма ЕДВ - от двух до двух с половиной тысячи рублей. Для граждан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии в пределах зоны отчуждения уменьшается возраст выхода на пенсию. Ряд граждан имеет право получать две ЕДВ, например, ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС, признанные инвалидами.



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