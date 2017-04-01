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Сегодня, 17:25

Руководитель по корпоративным коммуникациям проводит спецкурсы для калмыцких чиновников


Руководитель по корпоративным коммуникациям проводит спецкурсы для калмыцких чиновниковПредставители органов исполнительной власти должны улучшить обратную связь с жителями республики посредством интернет – ресурсов. Об этом говорил Глава Калмыкии Алексей Орлов на встрече с пиар-директором одного из сотовых операторов Кермен Манджиевой. В эти дни руководитель по корпоративным коммуникациям проводит спецкурсы для калмыцких чиновников.
Об этом же сегодня шла речь в Администрации Главы Региона на совещании по улучшению качества государственного управления с участием руководства районных муниципальных образований. Как было озвучено, 2017-й год должен стать началом масштабной работы по повышению эффективности деятельности в сфере связей с общественностью. На спецкурсах специалисты одного из сотовых операторов подробно расскажут чиновникам, как эффективнее внедрять социальные сети, создавать аккаунты, пользоваться так называемыми чатами, вести диалог в режиме он-лайн с пользователями, принимать заявления и обращения граждан в электронном виде.



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