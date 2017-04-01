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Сегодня, 17:22

Новый автомобиль для воспитанников элистинского дома-интерната


Новый автомобиль для воспитанников элистинского дома-интернатаСегодня у воспитанников элистинского дома-интерната – праздник. В торжественной обстановке сегодня руководству социального учреждения Глава Калмыкии вручил ключи от новой автомашины.
Напомним, в начале апреля на встрече с Алексеем Орловым директор интерната Надежда Уласинова обратилась с просьбой оказать содействие в приобретение транспорта, так как количество детей, выезжающих на занятия в коррекционную школу, значительно увеличилось, к тому же – многие ребята принимают активное участие в различных мероприятиях, фестивалях, конкурсах. И вот сегодня мечта воспитанников интерната осуществилась.



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