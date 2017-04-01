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Сегодня, 11:50

Настоящая школа мужества


Настоящая школа мужестваНа базе Оргакинской школы Ики-бурульского района состоялось сразу два мероприятия. Это открытый турнир по стрельбе из лука и юбилейная встреча участников конного похода по дорогам боевой славы первого калмыцкого кавалерийского полка. Среди них были учащиеся не только этого общеобразовательного учреждения, но и десятой школы. Прошло 50 лет со дня организации похода.

Любови Киевской и Валентине Дельтиновой было по 16 лет, когда они вместе со сверстниками отправились в конный поход по дорогам боевой славы первого калмыцкого кавалерийского полка. Они учились в Элистинской 10 школе. На этих старых фотоснимках 67 года – ребята в гимнастерках, тачанки времен гражданской войны, на одной из которых установлен деревянный пулемет и водружен красный флаг. На юбилейную встречу Любовь Киевская приехала из Краснодарского края.

У Николая Бюрчиева самые теплые воспоминания о первом в истории республики конном походе. Он тогда был учеником Буратинской школы. Рассказывает, что переправлялись паромом. Маршрут проходил через Волгоград, Волжский, Энгельс, Саратов, Красноармейск. Побывали во многих населенных пунктах, где были расквартированы бойцы первого калмыцкого кавалерийского полка. Особое впечатление произвел мост через реку Волга, по которому им разрешили проехать на лошадях и тачанках.

Это была настоящая школа мужества. В пути тогда пришлось преодолевать сильную жару, грозовые ливни, пыльные бури. Еду готовили на костре, делятся участники экспедиции с ребятами. Но, несмотря на трудности, в походе все сдружились, закалили дух. Для нынешнего поколения – это пример настоящего патриотического воспитания.

В этот же день состоялся открытый турнир по стрельбе из лука на Переходящий Кубок Гвардии старшего лейтенанта Эренцена Манджиевича Монтыкова - кавалера ордена Красного Знамени и Красной Звезды. В соревновании приняли участие спортсмены из Оргакинской, Кевюдовской школ и поселка Ики-Бурул. Первенство проводится ежегодно. В этом году оно посвящено 72-ой годовщине Великой Победы.



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