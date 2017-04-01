В стенах КалмГУ создание центра русской культуры обсудили в рамках круглого стола

«Православная книга: история и современность». В КалмГУ состоялся круглый стол с участием архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана и студентами факультета довузовской подготовки иностранных граждан.



С 2010 года в России учрежден День православной книги, по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Первая точно датируемая русская печатная книга вышла в свет в 1564 году и вошла в историю русской культуры как Апостол Ивана Фёдорова. Имя первопечатника хорошо известно в нашей стране и за ее пределами. Активная работа по возрождению и сохранению русской культуры и языка ведется КалмГУ. В рамках сотрудничества с ВУЗами Китайской народной республики, в одном из университетов Поднебесной открыт центр по изучению русского языка, планируются подобные проекты и в учебных заведениях других стран.



В рамках сотрудничество в стенах КалмГУ обучаются студенты более чем из 40 государств. Все они с неподдельным интересом изучают русский фольклор, произведения наших писателей и поэтов. Ко дню православной книги студенты из Туркменистана, Марокко, Внутренней Монголии подготовили стихи классиков.



В своем обращении к участникам мероприятия архиепископ Юстиниан напомнил о том, что после революции 20 века был нанесен серьезный ущерб русской культуре. Поэтому сегодня необходимо приложить немалые усилия для её возрождения.



Архипастырь выразил готовность поддержать КалмГУ в создании центра русской культуры, который по его словам, необходим не только для студентов из других стран, но и для жителей Калмыкии. В рамках сотрудничества в музей русской культуры Калмыцкого университета Правящий архиерей преподнес икону святого равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси. В свою очередь ректор Бадма Салаев подарил Владыке Юстиниану фотографию Казанского кафедрального собора Элисты, сделанную в Пасхальную ночь. «Православная книга: история и современность». В КалмГУ состоялся круглый стол с участием архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана и студентами факультета довузовской подготовки иностранных граждан.С 2010 года в России учрежден День православной книги, по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Первая точно датируемая русская печатная книга вышла в свет в 1564 году и вошла в историю русской культуры как Апостол Ивана Фёдорова. Имя первопечатника хорошо известно в нашей стране и за ее пределами. Активная работа по возрождению и сохранению русской культуры и языка ведется КалмГУ. В рамках сотрудничества с ВУЗами Китайской народной республики, в одном из университетов Поднебесной открыт центр по изучению русского языка, планируются подобные проекты и в учебных заведениях других стран.В рамках сотрудничество в стенах КалмГУ обучаются студенты более чем из 40 государств. Все они с неподдельным интересом изучают русский фольклор, произведения наших писателей и поэтов. Ко дню православной книги студенты из Туркменистана, Марокко, Внутренней Монголии подготовили стихи классиков.В своем обращении к участникам мероприятия архиепископ Юстиниан напомнил о том, что после революции 20 века был нанесен серьезный ущерб русской культуре. Поэтому сегодня необходимо приложить немалые усилия для её возрождения.Архипастырь выразил готовность поддержать КалмГУ в создании центра русской культуры, который по его словам, необходим не только для студентов из других стран, но и для жителей Калмыкии. В рамках сотрудничества в музей русской культуры Калмыцкого университета Правящий архиерей преподнес икону святого равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси. В свою очередь ректор Бадма Салаев подарил Владыке Юстиниану фотографию Казанского кафедрального собора Элисты, сделанную в Пасхальную ночь.



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