Акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всей стране

Активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в день старта патриотической акции по всей стране, первыми Георгиевские ленточки вручили руководству и сотрудникам регионального управления следственного комитета. Как было озвучено, всег закупил около 8 тысяч ленточек. Хотя дату проведения акции из-за погодных условий в республике перенесли на 26 апреля. Начиная с завтрашнего этого дня и вплоть до 9-го мая, символ Великой Победы калмыцкие волонтеры будут раздавать всем желающим. По словам руководителя ведомства Дениса Минина, участие во Всероссийской акции - это знак уважения к истории страны и благодарности ветеранам, всем, кто стоял на защите Родины. Активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в день старта патриотической акции по всей стране, первыми Георгиевские ленточки вручили руководству и сотрудникам регионального управления следственного комитета. Как было озвучено, всег закупил около 8 тысяч ленточек. Хотя дату проведения акции из-за погодных условий в республике перенесли на 26 апреля. Начиная с завтрашнего этого дня и вплоть до 9-го мая, символ Великой Победы калмыцкие волонтеры будут раздавать всем желающим. По словам руководителя ведомства Дениса Минина, участие во Всероссийской акции - это знак уважения к истории страны и благодарности ветеранам, всем, кто стоял на защите Родины.



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