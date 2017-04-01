Геленджик- город, где сбываются мечты

Близится к открытию курортный сезон. Все больше россиян выбирают отдых на черноморском побережье. Самым комфортным и безопасным городом-курортом уже на протяжении нескольких лет признан Геленджик. А почему еще он популярен среди туристов расскажем в следующем сюжете.



Геленджик всегда славился своими здравницами. На территории муниципалитета работает 97 санаторно-курортных комплексов, из них около 30-ти круглогодично принимают отдыхающих со всей России. В современных медицинских центрах проводят лечение и диагностику эндокринной, нервной, мочеполовой систем, нарушения обмена веществ, органов дыхания и ЛОР-болезней, системы кровообращения.



Развитая сопутствующая инфраструктура позволяет приятно совмещать лечение и отдых. Для любителей экстремального или активного туризма Геленджик предлагает отправиться в пеший поход на Маркотхский хребет или воспользоваться услугами джиппинга. А это уже Архипо-Осиповка, где совсем недавно открылся единственный на Юге страны музей космонавтики. Здесь собраны более тысячи уникальных экспонатов. Популярен в Геленджике и событийный туризм. Ежегодно в середине апреля здесь проходит фестиваль кухонь мира, а в 4-тую субботу августа тысячи отдыхающих собирает день города. Большое внимание в Геленджике уделяют безопасности горожан и отдыхающих. Более 400-сот камер этого аппаратно-програмного комплекса ведут круглосуточное видеонаблюдение, что позволяет оперативно реагировать на правонарушения и раскрывать их по горячим следам.



Что касается транспортного сообщения, то в муниципалитете сейчас активно ведутся ремонтные работы на двух участках трассы М4-Дон, но для удобства отдыхающих 1 июня все они будут закончены или приостановлены. Руководство администрации максимально использует межсезонье для подготовки города к лету.



Кстати, встреча Главы муниципального образования с журналистами прошла в новом амфитеатре с уникальной акустикой на одной территории со Старым парком. Местом, где собраны миниатюры памятников архитектуры со всего мира.



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