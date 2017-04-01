«Трудовая доблесть России». Этот почетный знак отличия за вклад в становление новой России и в дело гражданско-патриотического и интернационального воспитания молодежи, оказание спонсорской помощи ветеранским организациям региона сегодня был вручен генеральному директору «ЕвроСибойл» Марату Сатарову. Высшую общественную награду ему вручил председатель республиканского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Овечкин. Ею в республике удостоено около 40 человек. Марат Саттаров – самый молодой из них.



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