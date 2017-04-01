Единый реестр недвижимости действует в России уже три месяца

Уже три месяца в России действует Единый реестр недвижимости. Упростилась процедура регистрации. Это повлияло на улучшение инвестиционного климата. Об изменениях в этой сфере рассказал руководитель регионального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Дольган Буватинов. По его словам, переход на электронные услуги позволяет бороться с коррупционными проявлениями внутри системы. Вдвое сократились сроки учетно-регистрационных процедур. Кстати, по итогам 2016 года Калмыкия находится на первом месте среди всех регионов России по доли принятых заявлений на электронную регистрацию.



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