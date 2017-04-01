В ночь с 22 на 23 апреля начнётся ежегодная акция «Библионочь-2017»

В ночь с 22 на 23 апреля в 20 часов начнётся ежегодная всероссийская социокультурная акция «Библионочь-2017». Она проводится с целью популяризации чтения. В эту ночь будут работать творческие и игровые площадки. Участие в них примут уже известные и молодые поэты Калмыкии, художественные коллективы. Ночных гостей библиотеки ожидает участие в создании литературной настольной ролевой игры по алгоритму Цицерона. Гостей ждёт чайная церемония «Пою степной нектар – пою калмыцкий чай». Там же пройдут «экологические посиделки». В ночь с 22 на 23 апреля в 20 часов начнётся ежегодная всероссийская социокультурная акция «Библионочь-2017». Она проводится с целью популяризации чтения. В эту ночь будут работать творческие и игровые площадки. Участие в них примут уже известные и молодые поэты Калмыкии, художественные коллективы. Ночных гостей библиотеки ожидает участие в создании литературной настольной ролевой игры по алгоритму Цицерона. Гостей ждёт чайная церемония «Пою степной нектар – пою калмыцкий чай». Там же пройдут «экологические посиделки».



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