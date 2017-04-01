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Сегодня, 17:23

Актуальные темы в прямом эфире


Актуальные темы в прямом эфире«Состояние и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Калмыкии». Ведущие сегменты малого и среднего бизнеса обсуждали на очередной программе «Здесь и сейчас». На вопросы слушателей отвечали представители Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей и Министерства экономики и торговли региона, а также предпринимательского сообщества. В этом году для малого бизнеса будут доступны улучшенные и более гибкие условия кредитования. В настоящее время в республике осуществляют деятельность более 11 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечивающих рабочими местами около 22 тысяч человек. На развитие малого и среднего предпринимательства в Калмыкии предусмотрено более 22 миллионов рублей.



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