КалмГУ попал в число опорных ВУЗов страны. Победа была закономерной. Скажет на пресс-конференции ректор Бадма Салаев. Еще в 2011 году разработали программу стратегического развития университета, который нашел поддержку у руководства региона. Удалось за счет республиканского бюджета реализовать ряд прикладных проектов. Причем, по разным направлениям, начиная с открытия ветлаборатории до создания мини ветроустановок и уникальных изданий, среди которых заслуживает внимание «Фольклор монгольских народов». Именно вклад ВУЗа в социально – экономическое развитие региона – явился важным фактором в конкурсном отборе опорных ВУЗов страны.



Новый статус открывает перед университетом новые возможности. В течение ближайших трех месяцев КалмГу представит в Минобрнауки России пятилетнюю программу развития с детальной разработкой и финансовыми расчетами. КалмГУ попал в число опорных ВУЗов страны. Победа была закономерной. Скажет на пресс-конференции ректор Бадма Салаев. Еще в 2011 году разработали программу стратегического развития университета, который нашел поддержку у руководства региона. Удалось за счет республиканского бюджета реализовать ряд прикладных проектов. Причем, по разным направлениям, начиная с открытия ветлаборатории до создания мини ветроустановок и уникальных изданий, среди которых заслуживает внимание «Фольклор монгольских народов». Именно вклад ВУЗа в социально – экономическое развитие региона – явился важным фактором в конкурсном отборе опорных ВУЗов страны.Новый статус открывает перед университетом новые возможности. В течение ближайших трех месяцев КалмГу представит в Минобрнауки России пятилетнюю программу развития с детальной разработкой и финансовыми расчетами.



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