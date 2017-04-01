История калмыцкого телевидения в лицах

Не одно поколение режиссеров, операторов, корреспондентов сменилось за 50 лет на калмыцком телевидении. Однако трудно себе представить, каким бы оно было без тех, кто внес огромный вклад в его развитие. В числе профессионалов с большой буквы Галина Дякиева - автор многих интересных проектов, которые были отмечены и на международном уровне.
Едва переступив порог студии, Галина Дякиева будто вновь окунулась в телевизионную «кухню». Сразу подключилась к творческому процессу, как это было в далеком 79 году, когда она пришла работать сюда. Тогда ей осваивать тонкости профессии помогали огромное желание работать на телевидении, эрудиция и трудолюбие.
На архивных кадрах интервью Галины Дякиевой. В качестве героев ее телевизионных программ часто выступали известные персоны. И с любым - будь то депутат ГосДумы Геннадий Кулик или кинорежиссер Карен Шахназаров - Дякиева беседовала на равных. Хотя каждый требовал своей специфики общения, особенных знаний и даже интонаций. Именно тогда Дякиева подняла свою планку до телепублицистики, которая, как известно, требует твердой гражданской позиции, умения и смелости ее высказать. В полной мере это проявилось в то время, когда в республике активно обсуждали проект «Степного уложения». «Наше сотрудничество с Галиной Дякиевой началось в информационном отделе в конце 80-х,- вспоминает режиссер Галина Козорез.- И продолжилось в Главной редакции общественно-политических передач. Один из самых интересных совместных проектов - цикл из 11-ти видеофильмов «Путями Великих миграций человечества». А картина «Молитва», посвященная возрождению православия в Калмыкии, получила диплом кинофестиваля «Золотой Витязь» в номинации «Лучший видеофильм». Кстати, эта работа остается единственной наградой Калмыцкого ТВ на международном уровне, на который телевизионщикам вообще нелегко пробиться.
Своими воспоминаниями о плодотворном сотрудничестве с известным журналистом делится художественный руководитель Национального театра Борис Манджиев. В период непростого становления калмыцкого ТЮЗа, а это был 95-й год, творческая группа ТВ сняла часовую программу с символическим названием «Испытание». А в 2004 году, работая уже в Москве, Галина Дякиева выступила в качестве сценариста и директора документального фильма о трех братьях Манджиевых, снятого на грант Госкино России. Он так и называется «Братья».
В 2000-м Галина Дякиева уехала Москву. И проработала там 11 лет в документальном кино в качестве сценариста, редактора и директора картин, занимала должности редактора и главного редактора студий. Участвовала в производстве 55-ти фильмов по заказу Госкино и центральных телеканалов. В числе творческих достижений – три Гран-при международных и общенациональных кино- и телефестивалей, шесть дипломов. И демонстрация, в том числе и на зарубежных телеканалах фильма «Гений пародии», снятого по заказу канала «Россия». На юбилей республиканского телевидения вновь, по традиции, соберутся все, кто вносил свой вклад в его развитие. В их числе будет известный журналист Галина Дякиева, для которой работа на Калмыцком телевидении стала важнейшей частью жизни.