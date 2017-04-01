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История калмыцкого телевидения в лицах





Не одно поколение режиссеров, операторов, корреспондентов сменилось за 50 лет на калмыцком телевидении. Однако трудно себе представить, каким бы оно было без тех, кто внес огромный вклад в его развитие. В числе профессионалов с большой буквы Галина Дякиева - автор многих интересных проектов, которые были отмечены и на международном уровне.



Едва переступив порог студии, Галина Дякиева будто вновь окунулась в телевизионную «кухню». Сразу подключилась к творческому процессу, как это было в далеком 79 году, когда она пришла работать сюда. Тогда ей осваивать тонкости профессии помогали огромное желание работать на телевидении, эрудиция и трудолюбие.



На архивных кадрах интервью Галины Дякиевой. В качестве героев ее телевизионных программ часто выступали известные персоны. И с любым - будь то депутат ГосДумы Геннадий Кулик или кинорежиссер Карен Шахназаров - Дякиева беседовала на равных. Хотя каждый требовал своей специфики общения, особенных знаний и даже интонаций. Именно тогда Дякиева подняла свою планку до телепублицистики, которая, как известно, требует твердой гражданской позиции, умения и смелости ее высказать. В полной мере это проявилось в то время, когда в республике активно обсуждали проект «Степного уложения». «Наше сотрудничество с Галиной Дякиевой началось в информационном отделе в конце 80-х,- вспоминает режиссер Галина Козорез.- И продолжилось в Главной редакции общественно-политических передач. Один из самых интересных совместных проектов - цикл из 11-ти видеофильмов «Путями Великих миграций человечества». А картина «Молитва», посвященная возрождению православия в Калмыкии, получила диплом кинофестиваля «Золотой Витязь» в номинации «Лучший видеофильм». Кстати, эта работа остается единственной наградой Калмыцкого ТВ на международном уровне, на который телевизионщикам вообще нелегко пробиться.



Своими воспоминаниями о плодотворном сотрудничестве с известным журналистом делится художественный руководитель Национального театра Борис Манджиев. В период непростого становления калмыцкого ТЮЗа, а это был 95-й год, творческая группа ТВ сняла часовую программу с символическим названием «Испытание». А в 2004 году, работая уже в Москве, Галина Дякиева выступила в качестве сценариста и директора документального фильма о трех братьях Манджиевых, снятого на грант Госкино России. Он так и называется «Братья».



В 2000-м Галина Дякиева уехала Москву. И проработала там 11 лет в документальном кино в качестве сценариста, редактора и директора картин, занимала должности редактора и главного редактора студий. Участвовала в производстве 55-ти фильмов по заказу Госкино и центральных телеканалов. В числе творческих достижений – три Гран-при международных и общенациональных кино- и телефестивалей, шесть дипломов. И демонстрация, в том числе и на зарубежных телеканалах фильма «Гений пародии», снятого по заказу канала «Россия». На юбилей республиканского телевидения вновь, по традиции, соберутся все, кто вносил свой вклад в его развитие. В их числе будет известный журналист Галина Дякиева, для которой работа на Калмыцком телевидении стала важнейшей частью жизни. Не одно поколение режиссеров, операторов, корреспондентов сменилось за 50 лет на калмыцком телевидении. Однако трудно себе представить, каким бы оно было без тех, кто внес огромный вклад в его развитие. В числе профессионалов с большой буквы Галина Дякиева - автор многих интересных проектов, которые были отмечены и на международном уровне.Едва переступив порог студии, Галина Дякиева будто вновь окунулась в телевизионную «кухню». Сразу подключилась к творческому процессу, как это было в далеком 79 году, когда она пришла работать сюда. Тогда ей осваивать тонкости профессии помогали огромное желание работать на телевидении, эрудиция и трудолюбие.На архивных кадрах интервью Галины Дякиевой. В качестве героев ее телевизионных программ часто выступали известные персоны. И с любым - будь то депутат ГосДумы Геннадий Кулик или кинорежиссер Карен Шахназаров - Дякиева беседовала на равных. Хотя каждый требовал своей специфики общения, особенных знаний и даже интонаций. Именно тогда Дякиева подняла свою планку до телепублицистики, которая, как известно, требует твердой гражданской позиции, умения и смелости ее высказать. В полной мере это проявилось в то время, когда в республике активно обсуждали проект «Степного уложения». «Наше сотрудничество с Галиной Дякиевой началось в информационном отделе в конце 80-х,- вспоминает режиссер Галина Козорез.- И продолжилось в Главной редакции общественно-политических передач. Один из самых интересных совместных проектов - цикл из 11-ти видеофильмов «Путями Великих миграций человечества». А картина «Молитва», посвященная возрождению православия в Калмыкии, получила диплом кинофестиваля «Золотой Витязь» в номинации «Лучший видеофильм». Кстати, эта работа остается единственной наградой Калмыцкого ТВ на международном уровне, на который телевизионщикам вообще нелегко пробиться.Своими воспоминаниями о плодотворном сотрудничестве с известным журналистом делится художественный руководитель Национального театра Борис Манджиев. В период непростого становления калмыцкого ТЮЗа, а это был 95-й год, творческая группа ТВ сняла часовую программу с символическим названием «Испытание». А в 2004 году, работая уже в Москве, Галина Дякиева выступила в качестве сценариста и директора документального фильма о трех братьях Манджиевых, снятого на грант Госкино России. Он так и называется «Братья».В 2000-м Галина Дякиева уехала Москву. И проработала там 11 лет в документальном кино в качестве сценариста, редактора и директора картин, занимала должности редактора и главного редактора студий. Участвовала в производстве 55-ти фильмов по заказу Госкино и центральных телеканалов. В числе творческих достижений – три Гран-при международных и общенациональных кино- и телефестивалей, шесть дипломов. И демонстрация, в том числе и на зарубежных телеканалах фильма «Гений пародии», снятого по заказу канала «Россия». На юбилей республиканского телевидения вновь, по традиции, соберутся все, кто вносил свой вклад в его развитие. В их числе будет известный журналист Галина Дякиева, для которой работа на Калмыцком телевидении стала важнейшей частью жизни.



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