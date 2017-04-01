ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:51

В Элистинском лицее состоялась первое заседание «Модель ООН»


В Элистинском лицее состоялась первое заседание «Модель ООН»В Элистинском лицее прошло первое смоделированное заседание организации объединенных наций. Ребята смогли примерить на себя роль членов генассамблеи и выступить с докладами о проблемах мирового масштаба.

Элистинский лицей не в первый раз становится площадкой для апробации или тестирования различных проектов. Моделирование заседания ООН в формате ролевой игры было выбрано не случайно и привлекло внимание учителей из других школ республики. Лицеисты ежегодно в качестве делегатов от Калмыкии принимают участие в Модели ООН на базе МГИМО, делятся опытом в этом направлении и выпускники, будучи уже студентами престижных ВУЗов. По словам директора Ирины Кавкишевой мероприятие имеет практико-ориентированную направленность, позволяет ребятам развить социально-личностные компетенции.

Проект инициировали члены волонтерского клуба лицея «Хай флайерс». Началось заседание с представления делегатов на двух официальных языках ООН – русском и английском. Ну а далее председатели, наблюдатели и эксперты выступили в роли официальных представителей стран-членов ООН и членов международных организаций. Лицеисты отстаивали официальную позицию представляемой ими страны. Здесь предстояло обсуждение совсем недетских вопросов. К примету, как защитить детей в условиях вооруженных конфликтов.

Еще одна актуальная тема сегодняшних реалий «Безопасность в сети и культура нахождения в Интернете». Однако, как оказалось, найти информацию по хакерским программам или как от них защитить свои данные гораздо сложнее, чем стать жертвой взлома.

Всего было выбрано 5 направлений работы комитетов. Разобраться в множестве проблем взрослого сообщества ребятам помогали учителя, преподаватели КалмГУ и даже действующие чиновники.

Лицеисты постарались максимально воссоздать работу генассамблеи, но в их исполнении представители разных, даже враждующих, государств гораздо охотнее шли на компромиссы ради мира во всем мире.



Другие новости по теме:

  • Волонтеры Элистинского лицея подвели итоги работы
  • Элистинский лицей стабильно входит в сотню лучших в стране
  • В Элистинском лицее состоялась художественная выставка лицеистов
  • В Элистинском лицее чествовали призеров Всероссийской и республиканской олимпиад
  • Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова провела встречу в Элистинском лицее
  • Лицеисты принимают поздравления
  • В Элистинском лицее состоялась научно-практическая конференция
  • Мы гордимся, мы помним
  • В Элистинском лицее отметили День лицеиста
  • Заседание дискуссионного клуба в элистинском лицее провел Глава Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    К юбилею ТВ. Какие еще программы Вы бы хотели видеть в эфире калмыцкого телевидения?

    Молодежные
    Для детской аудитории
    Публицистические
    Развлекательные


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.