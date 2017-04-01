В Элистинском лицее состоялась первое заседание «Модель ООН»

В Элистинском лицее прошло первое смоделированное заседание организации объединенных наций. Ребята смогли примерить на себя роль членов генассамблеи и выступить с докладами о проблемах мирового масштаба.



Элистинский лицей не в первый раз становится площадкой для апробации или тестирования различных проектов. Моделирование заседания ООН в формате ролевой игры было выбрано не случайно и привлекло внимание учителей из других школ республики. Лицеисты ежегодно в качестве делегатов от Калмыкии принимают участие в Модели ООН на базе МГИМО, делятся опытом в этом направлении и выпускники, будучи уже студентами престижных ВУЗов. По словам директора Ирины Кавкишевой мероприятие имеет практико-ориентированную направленность, позволяет ребятам развить социально-личностные компетенции.



Проект инициировали члены волонтерского клуба лицея «Хай флайерс». Началось заседание с представления делегатов на двух официальных языках ООН – русском и английском. Ну а далее председатели, наблюдатели и эксперты выступили в роли официальных представителей стран-членов ООН и членов международных организаций. Лицеисты отстаивали официальную позицию представляемой ими страны. Здесь предстояло обсуждение совсем недетских вопросов. К примету, как защитить детей в условиях вооруженных конфликтов.



Еще одна актуальная тема сегодняшних реалий «Безопасность в сети и культура нахождения в Интернете». Однако, как оказалось, найти информацию по хакерским программам или как от них защитить свои данные гораздо сложнее, чем стать жертвой взлома.



Всего было выбрано 5 направлений работы комитетов. Разобраться в множестве проблем взрослого сообщества ребятам помогали учителя, преподаватели КалмГУ и даже действующие чиновники.



Лицеисты постарались максимально воссоздать работу генассамблеи, но в их исполнении представители разных, даже враждующих, государств гораздо охотнее шли на компромиссы ради мира во всем мире. В Элистинском лицее прошло первое смоделированное заседание организации объединенных наций. Ребята смогли примерить на себя роль членов генассамблеи и выступить с докладами о проблемах мирового масштаба.Элистинский лицей не в первый раз становится площадкой для апробации или тестирования различных проектов. Моделирование заседания ООН в формате ролевой игры было выбрано не случайно и привлекло внимание учителей из других школ республики. Лицеисты ежегодно в качестве делегатов от Калмыкии принимают участие в Модели ООН на базе МГИМО, делятся опытом в этом направлении и выпускники, будучи уже студентами престижных ВУЗов. По словам директора Ирины Кавкишевой мероприятие имеет практико-ориентированную направленность, позволяет ребятам развить социально-личностные компетенции.Проект инициировали члены волонтерского клуба лицея «Хай флайерс». Началось заседание с представления делегатов на двух официальных языках ООН – русском и английском. Ну а далее председатели, наблюдатели и эксперты выступили в роли официальных представителей стран-членов ООН и членов международных организаций. Лицеисты отстаивали официальную позицию представляемой ими страны. Здесь предстояло обсуждение совсем недетских вопросов. К примету, как защитить детей в условиях вооруженных конфликтов.Еще одна актуальная тема сегодняшних реалий «Безопасность в сети и культура нахождения в Интернете». Однако, как оказалось, найти информацию по хакерским программам или как от них защитить свои данные гораздо сложнее, чем стать жертвой взлома.Всего было выбрано 5 направлений работы комитетов. Разобраться в множестве проблем взрослого сообщества ребятам помогали учителя, преподаватели КалмГУ и даже действующие чиновники.Лицеисты постарались максимально воссоздать работу генассамблеи, но в их исполнении представители разных, даже враждующих, государств гораздо охотнее шли на компромиссы ради мира во всем мире.



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