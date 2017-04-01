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Сегодня, 17:00

Сразу на нескольких площадках в Элисте прошел фестиваль талантов молодежи


Сразу на нескольких площадках в Элисте прошел фестиваль талантов молодежиФестиваль «Студенческая весна -2017» объединил студентов Калмыкии на разных площадках и стал незабываемым событием для талантливой молодежи. Победителей выявили сразу в четырех номинациях: «музыкальное», «танцевальное», «театральное» и «журналистика».

Первокурсница медицинского колледжа Айлана Нармаева впервые принимает участие в столь масштабном конкурсе. И выход на большую сцену был для неё волнительным. В номинации «художественное слово» девушка читала стихотворение Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова «Золото матери».

Коллектив КалмГу «Совершенство красоты в действии» на сцене русского театра драмы и комедии представил мини – спектакль о девочке со светлым именем Герел, которая должна спасти свой народ. Ребята должны не только продемонстрировать актёрские способности, но и передать глубину постановки. А главный приз - путевка на всероссийский фестиваль в мае этого года в Тулу. А гала-концерт пройдёт в большом зале Кремлевского Дворца.

Участники номинации «Журналистика», получив задание на тему «В семье единой», практически сразу же определились, что писать и что снимать. Например, Любовь Цебекова выбрала жанр эссе. За спиной большой опыт в этом направлении. Первые места на различных конкурсах, ее статьи публикуются в известных печатных изданиях региона. Ну, а больше всего она любит рассуждать о политике и культуре, встречаться с известными людьми.

Наша съемочная группа стала свидетелем встречи с ветераном Великой Отечественной войны Петром Леонтьевым. Каждое слово ветерана о жизни, о подвиге, о любви и о труде нашло отражение в её работе.

А вот Дмитрию Исаеву и Наталье Лиджиевой роли корреспондента и оператора дались не сразу. Ведь они студенты инженерно-технологического факультета. Сначала не могли определиться, кто из них снимает, а кто берет интервью. В кадре оказался Дмитрий. Правильно сформулировать вопрос, чтобы получить нужный ответ, оказалось непросто.

Ребята не упустили случая встретиться с известными журналистами, задать интересующие их вопросы и самое главное получить на них ответы. Ну, а членам жюри не позавидуешь.

Все ребята получили сертификаты об участие в республиканском этапе всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2017». Ну, а имена победителей станут известны завтра.



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