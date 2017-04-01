В республике завершается расплодная компания. По данным министерства сельского хозяйства, всего по Калмыкии в неё вошло более 300 тысяч голов маточного стада. В настоящее время продолжается растел коров и массовый окот овец и коз. Маточное поголовье мелкого рогатого скота перед началом зимы составило 2 миллиона голов. В хозяйствах Сарпинского района расплодная компания тоже подходит к концу. На сегодняшний день во всех формах хозяйств района удалось получить 3500 телят и 42 тысячи ягнят. Всего в компанию вошло 132 тысячи овцематок и 25 тысяч голов КРС. В республике завершается расплодная компания. По данным министерства сельского хозяйства, всего по Калмыкии в неё вошло более 300 тысяч голов маточного стада. В настоящее время продолжается растел коров и массовый окот овец и коз. Маточное поголовье мелкого рогатого скота перед началом зимы составило 2 миллиона голов. В хозяйствах Сарпинского района расплодная компания тоже подходит к концу. На сегодняшний день во всех формах хозяйств района удалось получить 3500 телят и 42 тысячи ягнят. Всего в компанию вошло 132 тысячи овцематок и 25 тысяч голов КРС.



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