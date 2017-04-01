В Калмыкии продолжается педагогический марафон, итогом которого станет финал учительского конкурса. В первый день на открытых уроках сразились опытные педагоги. Второй день конкурса выявил лучшего в номинации «Педагог дополнительного образования». Сегодня участники конкурса «Педагог года -2017» поборются за звание лучшего в номинации «Воспитатель дошкольной образовательной организации». И уже завтра в Большом зале Дома Правительства республики состоится Торжественное награждение победителей в четырёх номинациях. В Калмыкии продолжается педагогический марафон, итогом которого станет финал учительского конкурса. В первый день на открытых уроках сразились опытные педагоги. Второй день конкурса выявил лучшего в номинации «Педагог дополнительного образования». Сегодня участники конкурса «Педагог года -2017» поборются за звание лучшего в номинации «Воспитатель дошкольной образовательной организации». И уже завтра в Большом зале Дома Правительства республики состоится Торжественное награждение победителей в четырёх номинациях.



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