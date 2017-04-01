Юбилейный пленум республиканского совета ветеранов состоялся сегодня в Элисте. Калмыцкой общественной организации 30 лет. С этой датой в адрес ветеранов, которые остаются образцом мужества и преданности Родине, примером для подрастающего поколения, был зачитан приветственный адрес от имени Главы региона Алексея Орлова. С основным докладом об итогах деятельности выступил председатель организации Владимир Овечкин. По его словам, её члены не на словах, а на деле отстаивают интересы ветеранов, совместно с органами исполнительной власти решают задачи поддержки, социальной защиты представителей старшего поколения. Юбилейный пленум республиканского совета ветеранов состоялся сегодня в Элисте. Калмыцкой общественной организации 30 лет. С этой датой в адрес ветеранов, которые остаются образцом мужества и преданности Родине, примером для подрастающего поколения, был зачитан приветственный адрес от имени Главы региона Алексея Орлова. С основным докладом об итогах деятельности выступил председатель организации Владимир Овечкин. По его словам, её члены не на словах, а на деле отстаивают интересы ветеранов, совместно с органами исполнительной власти решают задачи поддержки, социальной защиты представителей старшего поколения.



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