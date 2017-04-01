В Элисте состоялась ежегодная республиканская ярмарка вакансий

Сегодня в Элисте состоялась ежегодная республиканская специализированная ярмарка вакансий и учебных мест для выпускников высшего, среднего специального и начального профессионального образования республики. В ярмарке приняли участие работодатели из районов республики степной столицы, представители заинтересованных министерств и ведомств, молодежные организации, представители учебных заведений высшего, среднего специального и начального профессионального образования республики. Татьяна Шолохова о том, какие предложения существуют сегодня на рынке труда Калмыкии.



Луиза Муртазалиева в этом году заканчивает обучение в калмыцком медицинском колледже имени Тамары Хахлыновой. Её, конечно, волнует вопрос трудоустройства. Девушка признается, что хотелось бы работать в родном Чернозмельском районе. На республиканской ярмарке вакансий будущий фельдшер нашла сразу несколько подходящих вариантов.



Медицинские работники и учителя, это, пожалуй, на сегодня самые востребованные вакансии в районах республики. На ярмарке можно было пообщаться напрямую с представителями сельских работодателей и даже сразу устроиться на работу. Например, студента медколледжа Арлтана Манджиева уже ждут в Сарпинской Центральной районной больнице, и даже предлагают обучить дополнительным навыкам работы рентген-лаборанта за счет центра занятости.



Около полусотни работодателей предложили две тысячи вакансий. Выпускники ВУЗОв могли оставить свои данные или резюме. Здесь можно было встретить и школьников, они могли увидеть, чему обучают в том или ином учебном заведении, задать вопросы.



По сведениям организатора ярмарки вакансий – министерства социального развития и занятости населения, в республике на учете по безработице стоят около 3000 человек. Их число постепенно сокращается. И подобные мероприятия один из способов познакомить потенциальных работодателей с будущими сотрудниками.



На ярмарке вакансий были представлены практически все сферы республики. Даже выпускники колледжа искусств, могли рекомендовать себя Национальному оркестру Калмыкии. Сегодня в Элисте состоялась ежегодная республиканская специализированная ярмарка вакансий и учебных мест для выпускников высшего, среднего специального и начального профессионального образования республики. В ярмарке приняли участие работодатели из районов республики степной столицы, представители заинтересованных министерств и ведомств, молодежные организации, представители учебных заведений высшего, среднего специального и начального профессионального образования республики. Татьяна Шолохова о том, какие предложения существуют сегодня на рынке труда Калмыкии.Луиза Муртазалиева в этом году заканчивает обучение в калмыцком медицинском колледже имени Тамары Хахлыновой. Её, конечно, волнует вопрос трудоустройства. Девушка признается, что хотелось бы работать в родном Чернозмельском районе. На республиканской ярмарке вакансий будущий фельдшер нашла сразу несколько подходящих вариантов.Медицинские работники и учителя, это, пожалуй, на сегодня самые востребованные вакансии в районах республики. На ярмарке можно было пообщаться напрямую с представителями сельских работодателей и даже сразу устроиться на работу. Например, студента медколледжа Арлтана Манджиева уже ждут в Сарпинской Центральной районной больнице, и даже предлагают обучить дополнительным навыкам работы рентген-лаборанта за счет центра занятости.Около полусотни работодателей предложили две тысячи вакансий. Выпускники ВУЗОв могли оставить свои данные или резюме. Здесь можно было встретить и школьников, они могли увидеть, чему обучают в том или ином учебном заведении, задать вопросы.По сведениям организатора ярмарки вакансий – министерства социального развития и занятости населения, в республике на учете по безработице стоят около 3000 человек. Их число постепенно сокращается. И подобные мероприятия один из способов познакомить потенциальных работодателей с будущими сотрудниками.На ярмарке вакансий были представлены практически все сферы республики. Даже выпускники колледжа искусств, могли рекомендовать себя Национальному оркестру Калмыкии.



Смотреть полный выпуск новостей



