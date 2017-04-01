Более 400 миллионов рублей было выделено на компенсацию жилищно-коммунальных услуг

Более четырехсот миллионов рублей выделено в прошлом году из республиканского бюджета, на компенсацию жилищно-коммунальных услуг. Об этом на совещании с руководителями центров социальной защиты населения под председательством премьер-министра Игоря Зотова сообщила руководитель профильного ведомства Марина Ользятиева.

На сегодняшний день в рамках государственной политики в сфере социальной защиты производится около ста видов соцвыплат. Из них - 63 федеральных и 37 региональных. Однако, по мнению сотрудников социальной сферы, во многих случаях законодательство требует корректировки. К примеру, в Приютненском районе в минувшем году около двухсот участников войны и начинающих педагогов получили равные суммы компенсаций по жилищно-коммунальным услугам. Более четырехсот миллионов рублей выделено в прошлом году из республиканского бюджета, на компенсацию жилищно-коммунальных услуг. Об этом на совещании с руководителями центров социальной защиты населения под председательством премьер-министра Игоря Зотова сообщила руководитель профильного ведомства Марина Ользятиева.На сегодняшний день в рамках государственной политики в сфере социальной защиты производится около ста видов соцвыплат. Из них - 63 федеральных и 37 региональных. Однако, по мнению сотрудников социальной сферы, во многих случаях законодательство требует корректировки. К примеру, в Приютненском районе в минувшем году около двухсот участников войны и начинающих педагогов получили равные суммы компенсаций по жилищно-коммунальным услугам.



Смотреть полный выпуск новостей



