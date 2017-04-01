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Вчера, 17:27

Более 400 миллионов рублей было выделено на компенсацию жилищно-коммунальных услуг


Более 400 миллионов рублей было выделено на компенсацию жилищно-коммунальных услугБолее четырехсот миллионов рублей выделено в прошлом году из республиканского бюджета, на компенсацию жилищно-коммунальных услуг. Об этом на совещании с руководителями центров социальной защиты населения под председательством премьер-министра Игоря Зотова сообщила руководитель профильного ведомства Марина Ользятиева.
На сегодняшний день в рамках государственной политики в сфере социальной защиты производится около ста видов соцвыплат. Из них - 63 федеральных и 37 региональных. Однако, по мнению сотрудников социальной сферы, во многих случаях законодательство требует корректировки. К примеру, в Приютненском районе в минувшем году около двухсот участников войны и начинающих педагогов получили равные суммы компенсаций по жилищно-коммунальным услугам.



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