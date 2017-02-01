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Вчера, 20:50

Утверждена программа мероприятий к 100-летию газеты "Хальмг Унн"


Утверждена программа мероприятий к 100-летию газеты "Хальмг Унн"Сегодня на первом заседании оргкомитета по проведению мероприятий к 100-летию газеты «Хальмг Унн» под председательством главы Калмыкии Алексея Орлова, была утверждена программа. В частности, в планах - создание документального фильма и выпуск юбилейной книги о старейшем республиканском издании на калмыцком языке. Отметят событие и в Астрахани. Именно там вышел в свет первый номер общественно-политической газеты «Хальмг унн». Торжества в соседнем регионе пройдут 4-го марта.

Проведение флешмоба и фотовыставки, а также концерт, посвященный столетию национальной газеты, пройдет в рамках празднования дня города. Кроме того, состоится межрегиональный журналистский форум с участием наших коллег из других регионов. В рамках культурно-спортивных мероприятий стартуют соревнования по национальной борьбе на поясах и авто- мотопробег.



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