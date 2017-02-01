Всероссийский день студенческих отрядов Калмыцкое движение отметило сегодня в формате деловой встречи с руководством республики. Не обошлось без флэшмоба и песен под гитару. Этот праздник учредил Владимир Путин в прошлом году. Но само движение зародилось еще в 50-х.

В состав республиканского студотряда входят, в основном, учащиеся КалмГУ. Сегодня они представили краткие отчеты о работе. Также ребятам удалось пообщаться с Председателем Правительства. Решено, что бойцы отрядов будут вовлечены и в региональные проекты. По словам ректора Бадмы Салаева, в этом году на базе КалмГУ состоятся два мероприятия всероссийского уровня. На эти цели из федерального бюджета будут выделены средства. Кроме того, активистам студотрядов вручили благодарность и премии как значительную добавку к стипендии. Всероссийский день студенческих отрядов Калмыцкое движение отметило сегодня в формате деловой встречи с руководством республики. Не обошлось без флэшмоба и песен под гитару. Этот праздник учредил Владимир Путин в прошлом году. Но само движение зародилось еще в 50-х.В состав республиканского студотряда входят, в основном, учащиеся КалмГУ. Сегодня они представили краткие отчеты о работе. Также ребятам удалось пообщаться с Председателем Правительства. Решено, что бойцы отрядов будут вовлечены и в региональные проекты. По словам ректора Бадмы Салаева, в этом году на базе КалмГУ состоятся два мероприятия всероссийского уровня. На эти цели из федерального бюджета будут выделены средства. Кроме того, активистам студотрядов вручили благодарность и премии как значительную добавку к стипендии.



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