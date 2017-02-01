В республике будет создана санавиация. Об этом сообщили на встрече Главы региона с руководителями профильных ведомств. Медслужба появится в рамках федеральной программы, всего в ней участвует 34 региона. Правительством уже ведется работа по урегулированию финансовых и технических моментов. Перевозку пациентов будет осуществлять вертолет марки МИ-8. Уже со второго полугодия жители отдаленных населенных пунктов при необходимости смогут получать помощь.



Всего на реализацию федеральной программы будет выделено 128 миллионов рублей, в том числе 13 с половиной миллиона из республиканского бюджета. В республике будет создана санавиация. Об этом сообщили на встрече Главы региона с руководителями профильных ведомств. Медслужба появится в рамках федеральной программы, всего в ней участвует 34 региона. Правительством уже ведется работа по урегулированию финансовых и технических моментов. Перевозку пациентов будет осуществлять вертолет марки МИ-8. Уже со второго полугодия жители отдаленных населенных пунктов при необходимости смогут получать помощь.Всего на реализацию федеральной программы будет выделено 128 миллионов рублей, в том числе 13 с половиной миллиона из республиканского бюджета.



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