Самый большой православный храм региона возводят в Городовиковске

В Городовиковске продолжается строительство самого большого на территории республики православного храма. Новое здание возводится на месте разрушенной в годы гонений 20 века церкви, украшавшей административный центр Большедербетовского улуса. Храм носит имя наследника царской семьи преподобного Алексия.



Строительство объекта в Городовиковске ведется уже почти 10 лет. Фактически это один из крупнейших православных соборов в регионе. Масштабный проект начался в июне 2007 года. Место выбрано не случайно: до революции на этом участке располагался храм преподобного Алексия, небесного покровителя царского наследника. Как говорят прихожане, появление церкви в городе будет способствовать тому, чтобы в душе каждого верующего была гармония.



Здание возвели в центре города, на возвышенности, которая позволит сделать церковь заметной со всех сторон. Полностью строительство объекта по плану должно завершиться в течение двух лет. В скором будущем, по словам священнослужителей, стены будут расписаны и украшены. А уже в марте сюда доставят икону, которую архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан освятил в Екатеринбурге. Как пояснил архипастырь, освященный на месте мученического подвига Царской семьи образ, станет святыней строящегося храма.



Уже установлен главный крест и купол диаметром 7 метров, высота с крестом 12 метров. Строительство ведется на пожертвования прихожан и средства церкви. По словам архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, также помощь оказывают верующие из разных уголков страны.



Несмотря на то, что строительство не завершено, в нем уже проходят службы. А середине марта здесь состоятся церковные мероприятия к 100-летию отречения императора Николая II от престола и к 100-летию явления Державной иконы Божией Матери. В Городовиковске продолжается строительство самого большого на территории республики православного храма. Новое здание возводится на месте разрушенной в годы гонений 20 века церкви, украшавшей административный центр Большедербетовского улуса. Храм носит имя наследника царской семьи преподобного Алексия.Строительство объекта в Городовиковске ведется уже почти 10 лет. Фактически это один из крупнейших православных соборов в регионе. Масштабный проект начался в июне 2007 года. Место выбрано не случайно: до революции на этом участке располагался храм преподобного Алексия, небесного покровителя царского наследника. Как говорят прихожане, появление церкви в городе будет способствовать тому, чтобы в душе каждого верующего была гармония.Здание возвели в центре города, на возвышенности, которая позволит сделать церковь заметной со всех сторон. Полностью строительство объекта по плану должно завершиться в течение двух лет. В скором будущем, по словам священнослужителей, стены будут расписаны и украшены. А уже в марте сюда доставят икону, которую архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан освятил в Екатеринбурге. Как пояснил архипастырь, освященный на месте мученического подвига Царской семьи образ, станет святыней строящегося храма.Уже установлен главный крест и купол диаметром 7 метров, высота с крестом 12 метров. Строительство ведется на пожертвования прихожан и средства церкви. По словам архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, также помощь оказывают верующие из разных уголков страны.Несмотря на то, что строительство не завершено, в нем уже проходят службы. А середине марта здесь состоятся церковные мероприятия к 100-летию отречения императора Николая II от престола и к 100-летию явления Державной иконы Божией Матери.



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