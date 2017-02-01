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Сегодня, 17:32

Многофункциональные центры расширили перечень предоставляемых услуг


Многофункциональные центры расширили перечень предоставляемых услугС этого года расширился перечень услуг, которые предоставляют многофункциональные центры. С 1 февраля в отделениях МФЦ можно подать заявление на получение и выдачу паспорта гражданина России. Этот документ уже получили на днях жители Калмыкии. Кроме того, в МФЦ осуществляется выдача водительских удостоверений при замене или утрате. В общем, во всех отделениях по принципу «одного окна» можно получить 150 видов федеральных, региональных и муниципальных услуг. Только за прошлый год специалистами было оказано 200 тысяч услуг и консультаций, было принято почти 9000 обращений от граждан по предоставлению доступа к порталу Госуслуги.



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    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    В чем, на Ваш взгляд, преимущество МФЦ?

    Все необходимые документы можно получить в одном месте
    Широкий перечень предоставляемых услуг
    Не знаю. Еще не приходилось пользоваться


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