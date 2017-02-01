Более 30 обращений поступило в кадастровую палату республики в ходе работы горячей линии

Более 30 обращений поступило сегодня в кадастровую палату республики в ходе работы горячей линии. Вопросы касались кадастрового учета объектов недвижимости. На звонки жителей региона отвечали руководители подразделений.



Элистинцы, которые сегодня звонили в кадастровую палату, получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Все они касались кадастрового учета объектов недвижимости. Больше всего граждане интересуются, как грамотно осуществить раздел земли, уточняют границы земельных участков. Также начальник отдела Саглара Бюткаева ответила на другие вопросы, которые позволяют сделать государственные услуги более доступными и защитить законные права жителей республики.



По словам Ирины Дарбаковой, вопросы своевременной постановки на кадастровый учет требуют осведомленности граждан. Ведь ответственность ложится на самих собственников жилья. Учитывая тот факт, что в законодательство периодически вносятся изменения. Кстати, с 1 января этого года вступил в силу федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», который объединит в единую информационную систему все действия по оформлению недвижимости - от кадастрового учета до получения документов на право собственности. А это значительно экономит время. Раньше заявителям приходилось обращаться в две разные организации и участвовать параллельно в двух процедурах.



В ведомстве напоминают, что с 1 февраля принимаются заявки на получение в безвозмездное пользование не более одного гектара земли на Дальнем Востоке. Участок можно получить, например, для строительства дома, ведения сельского хозяйства, предпринимательской деятельности.



В ходе горячей линии в кадастровую палату поступило более 30 обращений. Стоит отметить, подобные телефонные консультации проводят в ведомстве с 2016 года. Кстати, кадастровая палата Калмыкии занимает 28 место среди 83-х субъектов в рейтинге палат регионов страны. В первую очередь учитывались такие показатели, как качество и доступность предоставления государственных услуг. Более 30 обращений поступило сегодня в кадастровую палату республики в ходе работы горячей линии. Вопросы касались кадастрового учета объектов недвижимости. На звонки жителей региона отвечали руководители подразделений.Элистинцы, которые сегодня звонили в кадастровую палату, получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Все они касались кадастрового учета объектов недвижимости. Больше всего граждане интересуются, как грамотно осуществить раздел земли, уточняют границы земельных участков. Также начальник отдела Саглара Бюткаева ответила на другие вопросы, которые позволяют сделать государственные услуги более доступными и защитить законные права жителей республики.По словам Ирины Дарбаковой, вопросы своевременной постановки на кадастровый учет требуют осведомленности граждан. Ведь ответственность ложится на самих собственников жилья. Учитывая тот факт, что в законодательство периодически вносятся изменения. Кстати, с 1 января этого года вступил в силу федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», который объединит в единую информационную систему все действия по оформлению недвижимости - от кадастрового учета до получения документов на право собственности. А это значительно экономит время. Раньше заявителям приходилось обращаться в две разные организации и участвовать параллельно в двух процедурах.В ведомстве напоминают, что с 1 февраля принимаются заявки на получение в безвозмездное пользование не более одного гектара земли на Дальнем Востоке. Участок можно получить, например, для строительства дома, ведения сельского хозяйства, предпринимательской деятельности.В ходе горячей линии в кадастровую палату поступило более 30 обращений. Стоит отметить, подобные телефонные консультации проводят в ведомстве с 2016 года. Кстати, кадастровая палата Калмыкии занимает 28 место среди 83-х субъектов в рейтинге палат регионов страны. В первую очередь учитывались такие показатели, как качество и доступность предоставления государственных услуг.



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