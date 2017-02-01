Более 20 дел в отношении нерадивых родителей рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних

В отношении нерадивых родителей рассмотрено 24 дела. Большинство материалов касаются неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей. К таким родителям были приняты меры воспитательного и административного воздействия.



В поле зрения комиссии оказалась женщина, которая воспитывает пятерых детей. Основная проблема - пьянство. Причем по этой причине ее в прошлом году уже вызывали на комиссию. В ходе рассмотрения дела многодетная мама тогда сказала, что осознала свое поведение, и пообещала исправиться.



Нерадивая мама отделалась предупреждением. По мнению членов комиссии, у нее есть шанс вернуться к нормальной жизни. А вот в банк данных вошла семья, которая воспитывает восьмилетнюю девочку. Поводом стали частое отсутствие в школе без уважительной причины. С начала этого года второклассница пропустила 69 уроков. Ее мама представила медицинские справки, которые вызвали у членов комиссии сомнения. Поэтому будет проведена служебная проверка. Кстати, с ходатайствами о принятии мер в отношении родителей, которые уклоняются от своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию ребенка, выступила школа.



На очередном заседании комиссии было рассмотрено 24 материала, в том числе и в отношении самих несовершеннолетних, которые совершают кражи или становятся зачинщиками драки. По итогам прошлого года зафиксировано 38 преступлений. Это значительно больше, чем в 2015-м. Специалисты отмечают, что, несмотря на принимаемые меры, вопрос ответственности родителей, осознания ими важности семейных ценностей, остается по-прежнему злободневным. Как было озвучено, своевременное рассмотрение дел дает положительный эффект. Кого-то из нерадивых мам и пап это может остановить от повторного правонарушения. Если воспитательные меры оказываются безрезультативными, речь ведется уже о лишении родительских прав.



Все семьи, находящиеся в социально опасном положении и их дети - на контроле отделений республиканского комплексного центра социального обслуживания населения, где оказывается самая различная помощь, в том числе материальная, психологическая и правовая. Совсем недавно центр выиграл грант, который теперь поможет реализовать проекты, направленные на реабилитацию несовершеннолетних. В отношении нерадивых родителей рассмотрено 24 дела. Большинство материалов касаются неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей. К таким родителям были приняты меры воспитательного и административного воздействия.В поле зрения комиссии оказалась женщина, которая воспитывает пятерых детей. Основная проблема - пьянство. Причем по этой причине ее в прошлом году уже вызывали на комиссию. В ходе рассмотрения дела многодетная мама тогда сказала, что осознала свое поведение, и пообещала исправиться.Нерадивая мама отделалась предупреждением. По мнению членов комиссии, у нее есть шанс вернуться к нормальной жизни. А вот в банк данных вошла семья, которая воспитывает восьмилетнюю девочку. Поводом стали частое отсутствие в школе без уважительной причины. С начала этого года второклассница пропустила 69 уроков. Ее мама представила медицинские справки, которые вызвали у членов комиссии сомнения. Поэтому будет проведена служебная проверка. Кстати, с ходатайствами о принятии мер в отношении родителей, которые уклоняются от своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию ребенка, выступила школа.На очередном заседании комиссии было рассмотрено 24 материала, в том числе и в отношении самих несовершеннолетних, которые совершают кражи или становятся зачинщиками драки. По итогам прошлого года зафиксировано 38 преступлений. Это значительно больше, чем в 2015-м. Специалисты отмечают, что, несмотря на принимаемые меры, вопрос ответственности родителей, осознания ими важности семейных ценностей, остается по-прежнему злободневным. Как было озвучено, своевременное рассмотрение дел дает положительный эффект. Кого-то из нерадивых мам и пап это может остановить от повторного правонарушения. Если воспитательные меры оказываются безрезультативными, речь ведется уже о лишении родительских прав.Все семьи, находящиеся в социально опасном положении и их дети - на контроле отделений республиканского комплексного центра социального обслуживания населения, где оказывается самая различная помощь, в том числе материальная, психологическая и правовая. Совсем недавно центр выиграл грант, который теперь поможет реализовать проекты, направленные на реабилитацию несовершеннолетних.



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