В регионе продолжается реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»

Свыше тринадцати миллионов рублей поступят в Калмыкию на реконструкцию пяти сельских домов культуры и строительство двух новых в поселках Кумской и Ергенинский Кетченеровского района в рамках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

В рамках софинансирования из республиканского и муниципального бюджетов будут выделены более двадцати миллионов рублей. Для 17 сельских домов культуры будут приобретены звуковое оборудование, зрительские кресла и костюмы для самодеятельных ансамблей. Кроме этого, в целях укрепления материально-технической базы государственных учреждений культуры запланирован капитальный ремонт здания КалмГосфилармонии . Свыше тринадцати миллионов рублей поступят в Калмыкию на реконструкцию пяти сельских домов культуры и строительство двух новых в поселках Кумской и Ергенинский Кетченеровского района в рамках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».В рамках софинансирования из республиканского и муниципального бюджетов будут выделены более двадцати миллионов рублей. Для 17 сельских домов культуры будут приобретены звуковое оборудование, зрительские кресла и костюмы для самодеятельных ансамблей. Кроме этого, в целях укрепления материально-технической базы государственных учреждений культуры запланирован капитальный ремонт здания КалмГосфилармонии .



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