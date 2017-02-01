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Сегодня, 17:31

Сегодня в Элисте стартовал чемпионат молодых профессионалов


Сегодня в Элисте стартовал чемпионат молодых профессионаловСегодня в Элисте стартовал чемпионат молодых профессионалов. Уже во второй раз студенты СУЗов республики и представители рабочих профессий от 16-ти до 22-ух лет соревнуются в своем мастерстве. Среди компетенций поварское дело, электромонтаж, ветеринария и многое другое.

Впервые в этом году на чемпионате молодых профессионалов была представлена компетенция ветеринария. Направление, которое действительно необходимо и востребовано в нашей республике. 10-ть учащихся факультета СПО КалмГУ и Башантинского колледжа имени Попова проходят испытания на базе аграрного факультета ВУЗа. Студентка 4 курса Ольга Гребенёва мечтала стать ветеринаром с детства, навыки она уже применяет на практике, у девушки несколько собак, кошка, попугай и рыбки. К конкурсу готовилась целый год, потому проведение сложного метода окраски культур микроорганизмов прошел на отлично.

За ходом чемпионата пристально наблюдают не только эксперты, но и потенциальные работодатели. Уровень подготовки наших специалистов не вызывает сомнений, говорит начальник ветстанции Приютненского района Очир Конеев.

По словам исполняющей обязанности декана факультета СПО КалмГУ, выпускники средних специальных заведений не испытывают проблем с трудоустройством, так как и республика, и страна в целом испытывает нехватку высококвалифицированных специалистов именно рабочих профессий.

А вот еще одна площадка. В мастерской элистинского политехнического колледжа проходит сразу несколько компетенций. Технологии моды, веб-дизайн, электромонтаж, а также ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Здесь все внимание приковано к 17-тилетней участнице Алине Лиджи-Убушаевой. Девушка первая выполнила задание, с легкостью справившись с ремонтом электронной системы автомобиля.

Всего в этом году представлено 11-ть компетенций. Участниками соревнований стали ребята из 9-ти колледжей республики. Впереди еще 3 конкурсных дня. Кроме того в рамках всероссийского чемпионата запланированы круглые столы и мастер-классы. Ведь главная цель мероприятия – повышение мастерства учащихся СУЗов, с привлечением современных и зарубежных практик, выход на качественно новый уровень преподавания в системе СПО и конечно популяризация среди молодежи рабочих профессий.



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