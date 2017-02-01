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Сегодня, 17:27

Погода в Калмыкии преподносит сюрпризы


Погода в Калмыкии преподносит сюрпризыСегодняшний обильный снегопад заставил коммунальщиков работать в усиленном режиме. К очистке городских улиц дежурная бригада приступила еще ночью. Прибавилась работа и у дворников. Изменения в погоде ожидается и завтра. Поэтому соответствующие службы должны быть готовы к любым непредвиденным ситуациям.

Первые снегоуборочные машины вышли на улицы столицы еще ночью. К утру были расчищены главные магистрали Элисты. Особое внимание уделили территории, где расположены больницы, учебные заведения, детские сады. Велась работа также и на тротуарах. Потому горожане утром без труда смогли добраться до места работы или учебы.

Обильный снегопад прибавил работы и дворникам. У Натальи Утяевой трудовой день начался в пять утра. Из-за непрекращающегося снега, скорее всего, и на следующий день придется приступить к работе затемно.

Пока, за помощью в травмацентр республиканской больницы никто не обращался. Хотя еще 10 назад, когда дождь чередовался со снегом, говорят врачи, пострадали многие элистинцы. На больничной койке тогда оказались более 10 человек.

Между тем, сотрудники регионального Управления МЧС предупреждают, что усиление северо-западного ветра внесет коррективы в погодные условия и завтра. Местами его порывы могут достигать 18-ти метров в секунду. Прогнозируется снег и метель. Ночью столбик термометров опустится до отметок 10-12 градусов ниже нуля.

Сейчас главная задача дорожной службы - расчищать дороги и тротуары от снега и не допустить образования наката, который и является основной причиной ДТП. Ну, а городские власти рекомендуют горожанам по возможности ограничить движение на личном автотранспорте.









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