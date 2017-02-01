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Сегодня, 12:00

Поделиться опытом, познать новое, такова цель конкурса «Педагог года»


Поделиться опытом, познать новое, такова цель конкурса «Педагог года» «Суметь посеять знание, добро». Пожалуй, это главное пожелание тем, кому доверяют воспитание ребенка. Конкурс профмастерства, безусловно, мероприятие важное и ответственное. Так говорят и участники районного этапа, который проходит в стенах дошкольного учреждения «Алтн Булг» села Троицкого.

Два тура уже позади: самый волнительный - занятие с детьми, причем, не «со своими», а с воспитанниками другого детского сада. Найти к ним ключ - не так-то просто. Ведь важно, говорят в жюри, не только определиться с темой, но интересно ее преподать. Айсе Зумаевой, похоже, заинтересовать детишек удалось.

Еще одно задание – презентация творческих проектов. Развитию мелкой моторики – были посвящены два доклада. Но у каждого – свой подход, основанный на методиках разных авторов.

Впереди еще несколько конкурсных заданий. Но у членов жюри есть мнение, что эти соревнования почти равных соперников. И это не удивительно. Как подчеркивают специалисты, деятельность дошкольных учреждений в поле постоянного внимания. Показательны последние годы, в течение которых были реконструированы старые здания и введен в строй новый детский сад в Троицком. Как результат, в районе ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. Наряду с этим принимались серьезные меры по закреплению кадров и повышению образовательного уровня педагогов.

Поделиться опытом, познать новое, такова цель конкурса «Педагог года», который проводится на протяжении многих лет. Начинается он обычно с муниципального этапа. Помимо смотра профессионального мастерства воспитателей дошкольного образования, в Целинном районе уже провели и определили победителей и призеров в номинациях «Педагогический дебют» и «Педагог дополнительного образования». На очереди – конкурс «Учитель года». Следует сказать, что победители муниципального этапа продолжат соревнования за звание «лучший в профессии» на республиканском уровне.



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