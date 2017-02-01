«Суметь посеять знание, добро». Пожалуй, это главное пожелание тем, кому доверяют воспитание ребенка. Конкурс профмастерства, безусловно, мероприятие важное и ответственное. Так говорят и участники районного этапа, который проходит в стенах дошкольного учреждения «Алтн Булг» села Троицкого.



Два тура уже позади: самый волнительный - занятие с детьми, причем, не «со своими», а с воспитанниками другого детского сада. Найти к ним ключ - не так-то просто. Ведь важно, говорят в жюри, не только определиться с темой, но интересно ее преподать. Айсе Зумаевой, похоже, заинтересовать детишек удалось.



Еще одно задание – презентация творческих проектов. Развитию мелкой моторики – были посвящены два доклада. Но у каждого – свой подход, основанный на методиках разных авторов.



Впереди еще несколько конкурсных заданий. Но у членов жюри есть мнение, что эти соревнования почти равных соперников. И это не удивительно. Как подчеркивают специалисты, деятельность дошкольных учреждений в поле постоянного внимания. Показательны последние годы, в течение которых были реконструированы старые здания и введен в строй новый детский сад в Троицком. Как результат, в районе ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. Наряду с этим принимались серьезные меры по закреплению кадров и повышению образовательного уровня педагогов.



Поделиться опытом, познать новое, такова цель конкурса «Педагог года», который проводится на протяжении многих лет. Начинается он обычно с муниципального этапа. Помимо смотра профессионального мастерства воспитателей дошкольного образования, в Целинном районе уже провели и определили победителей и призеров в номинациях «Педагогический дебют» и «Педагог дополнительного образования». На очереди – конкурс «Учитель года». Следует сказать, что победители муниципального этапа продолжат соревнования за звание «лучший в профессии» на республиканском уровне. «Суметь посеять знание, добро». Пожалуй, это главное пожелание тем, кому доверяют воспитание ребенка. Конкурс профмастерства, безусловно, мероприятие важное и ответственное. Так говорят и участники районного этапа, который проходит в стенах дошкольного учреждения «Алтн Булг» села Троицкого.Два тура уже позади: самый волнительный - занятие с детьми, причем, не «со своими», а с воспитанниками другого детского сада. Найти к ним ключ - не так-то просто. Ведь важно, говорят в жюри, не только определиться с темой, но интересно ее преподать. Айсе Зумаевой, похоже, заинтересовать детишек удалось.Еще одно задание – презентация творческих проектов. Развитию мелкой моторики – были посвящены два доклада. Но у каждого – свой подход, основанный на методиках разных авторов.Впереди еще несколько конкурсных заданий. Но у членов жюри есть мнение, что эти соревнования почти равных соперников. И это не удивительно. Как подчеркивают специалисты, деятельность дошкольных учреждений в поле постоянного внимания. Показательны последние годы, в течение которых были реконструированы старые здания и введен в строй новый детский сад в Троицком. Как результат, в районе ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. Наряду с этим принимались серьезные меры по закреплению кадров и повышению образовательного уровня педагогов.Поделиться опытом, познать новое, такова цель конкурса «Педагог года», который проводится на протяжении многих лет. Начинается он обычно с муниципального этапа. Помимо смотра профессионального мастерства воспитателей дошкольного образования, в Целинном районе уже провели и определили победителей и призеров в номинациях «Педагогический дебют» и «Педагог дополнительного образования». На очереди – конкурс «Учитель года». Следует сказать, что победители муниципального этапа продолжат соревнования за звание «лучший в профессии» на республиканском уровне.



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