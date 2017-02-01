Сегодня в России День воинов-интернационалистов. Эта дата связана с событиями 89 года. 15 февраля последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Афганская война, которая длилась почти 10 лет, унесла жизни более 15 тысяч граждан советского союза. В связи с этой датой, Глава Калмыкии сегодня опубликовал обращение, в котором говорится: мужество и героизм, храбрость и самоотверженность проявили наши земляки, продолжив славные ратные традиции российской армии. Их стойкость и патриотизм – достойный пример для молодого поколения. Сегодня в России День воинов-интернационалистов. Эта дата связана с событиями 89 года. 15 февраля последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Афганская война, которая длилась почти 10 лет, унесла жизни более 15 тысяч граждан советского союза. В связи с этой датой, Глава Калмыкии сегодня опубликовал обращение, в котором говорится: мужество и героизм, храбрость и самоотверженность проявили наши земляки, продолжив славные ратные традиции российской армии. Их стойкость и патриотизм – достойный пример для молодого поколения.



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