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Сегодня, 18:08

ГТРК «Калмыкия» готовит целый ряд масштабных проектов


ГТРК «Калмыкия» готовит целый ряд масштабных проектовК юбилею ГТРК «Калмыкия» готовит целый ряд масштабных проектов, в которых тесно сольются современные технологии и богатейшее наследие нашей компании. С начала года телезрители и радиослушатели уже смогли оценить по достоинству новые телепередачи и интерактивные программы на русском и национальных языках.

Гармонично сочетая современные технологии с традициями, встречает год юбилея ГТРК «Калмыкия». Готовились к этой дате давно. Сначала перешли на цифровое телевещание. Техническая модернизации позволила перейти на новый формат в первом мультиплексе цифрового телевидения с 20 каналами отличного качества. А когда-то единое государственное радио, сегодня проводит трансляции эфиров на двух радиостанциях – «Маяк» и радио России.

Появились и новые радиопроекты. В том числе первая интерактивная общественно-политическая программа «Здесь и сейчас». Она уже пользуется популярностью среди слушателей.

Онлайн-трансляцию интерактивной общественно-политической программы могут наблюдать по всему миру. Специально для этого в студии прямого эфира установлена веб-камера. Кроме того, пилотный проект можно увидеть на сайте Вести Калмыкия. Ру. На волнах радио России и Маяка выходят передачи на русском и калмыцком языках, новости, аналитика, репортажи, расследования, интервью.

Сегодня гостелерадиокомпания в рамках 50-летия готовится и к открытию уже 6-го сезона телевизионного конкурса детской песни «Теегин Айс». За весь период проведения участниками стали более семисот школьников. Над яркой картинкой на экране и идеальным звуком работают десятки операторов, инженеров и режиссеров. За 5 сезонов в эфир вышли сотни музыкальных номеров в сольном и коллективном исполнении. В прошлом году появилось новое направление – инструментальное.

Стартует новый сезон телевизионного конкурса детской песни «Теегин Айс» уже весной. Гала-концерт, как и в прошлый раз, пройдет в рамках фестиваля тюльпанов.

Юбилейный год обещает быть насыщенным. Уже увеличен почти в два раза объем теле и радио вещания. Впереди немало проектов, в том числе и радиоспектакли. Знаменитые голоса эпохи смогут услышать тысячи жителей республики. Появятся новые тематические передачи. Финал празднования 50-летия калмыцкого телевидения приобретает без преувеличения всероссийский масштаб. В столицу будут приглашены представители телерадиоиндустрии со всей страны.




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