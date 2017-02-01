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Сегодня, 13:10

В 3 дошкольных учреждениях республики обнаружили просроченную партию крупы


В 3 дошкольных учреждениях республики обнаружили просроченную партию крупыВ 3 дошкольных учреждениях республики обнаружили просроченную партию крупы. В ходе проведения проверок специалисты управления Россельхознадзора изъяли более восьмисот килограммов крупы. В результате проведенных испытаний установлено, что 9 образцов крупы не соответствуют установленным требованиям ГОСТа. Кроме того, была выявлена партия продукта с истекшим сроком годности и хранения. Крупа, опасная для здоровья детей, изъята из оборота и не допущена к использованию. Должностные лица, допустившие нарушение, привлечены к административной ответственности, сообщил сегодня в ведомстве.



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