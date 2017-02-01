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Сегодня, 13:08

Звания «Почетный гражданин Калмыкии» за особые заслуги в развитии архивного дела удостоена Анна Тапкина


Звания «Почетный гражданин Калмыкии» за особые заслуги в развитии архивного дела удостоена Анна ТапкинаЗвания «Почетный гражданин Калмыкии» за особые заслуги в развитии архивного дела удостоена Анна Тапкина. Государственную награду ей вручил глава региона Алексей Орлов. Анна Тапкина проработала в Национальном архиве Калмыкии 48 лет. Её трудовая деятельность началась в 64 году после окончания Московского государственного историко-архивного института. Она прошла путь от старшего научного сотрудника до директора Центрального госархива Калмыцкой АССР. В свою очередь, Анна Тапкина вручила главе региона документы военнослужащего Алексея Емчинова - деда Алексея Орлова. А также сертификат о создании в Национальном архиве личного фонда семьи Орловых.



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