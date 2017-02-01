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Сегодня, 13:07

Будущие первоклассники уже начали праздновать встречу весны


Будущие первоклассники уже начали праздновать встречу весныКалмыцкий -Цаган Сар, Русская –Масленица и болгарская –Мартеница. Эти национальные праздники объединяет одно- все они символизируют проводы зимы и встречу весны. Песнями и танцами будущие первоклассники в преддверии праздников отметили и рассказали каждый о своих традициях.

Приобщение к культуре и народным традициям с самого раннего детства. Шестилетки с задором рассказали о том, чему научились сидя за партами первые полгода своей учебы. Девочки и мальчики серьезно подготовились к мероприятию и добросовестно выучили заданные им четверостишья. Все происходило в калмыцком хотоне, где все пели, произносили благопожелания и обменивались подарками. А угощением стали приготовленные мамами и бабушками борцоки.

Помимо традиционных и хорошо известных нам праздников Даниил Иванов рассказал о болгарской Мартенице. Для каждого жителя этой балканской страны 1 марта связано с приходом весны, пробуждением от зимнего сна. Это пожелания здоровья и счастья. Болгары красиво отмечают приход весны и дарят друг другу мартеницы.

Такие мероприятия одновременно развивают стремление к национальным корням и укрепляют межнациональные связи.

И в канун праздников они обязательно еще не раз будут угощать друг друга блинами, сладостями и ароматными борцоками, следуя как своим народным, так и общечеловеческим традициям.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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