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Сегодня, 13:04

В Элисте состоится региональный чемпионат "WorldSkills Russia - 2017"


В Элисте состоится региональный чемпионат "WorldSkills Russia - 2017"Завтра в Элисте состоится региональный чемпионат "WorldSkills Russia - 2017". Об этом на встрече с журналистами сообщил профильный министр Николай Манцаев.

Мероприятие пройдет в республике уже второй раз и направлено на популяризацию рабочих профессий, внедрение в систему профессионального образования лучших международных практик, сообщили члены оргкомитета. Более ста студентов средних специальных учебных заведений и молодых сотрудников разных профилей будут состязаться в 11 компетенциях. Среди них электромонтаж, поварское дело, медицинский и социальный уход, ветеринария. Состязания будут организованы на базе элистинских колледжей и КалмГУ. Для совершенствования материально-технической базы этих площадок, которые должны отвечать международным стандартам, из средств ресбюджета было выделено около 2 миллионов рублей, проект поддержала и депутат ГосДумы Марина Мукабенова. Победители регионального этапа представят Калмыкию на федеральном уровне.



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