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Сегодня, 13:34

В Калмыкии выявлено более 1000 нарушений трудового законодательства


В Калмыкии выявлено более 1000 нарушений трудового законодательстваБолее тысячи различных нарушений трудового законодательства выявлены в ходе проверок, которые провели сотрудники инспекции труда Калмыкии в прошлом году. Об этом руководитель ведомства Вера Оргдаева сообщила на встрече с журналистами. По ее словам, свыше четырехсот человек привлечены к административной ответственности, 18 материалов направлены в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. 8 материалов - по несчастным случаям на производстве. Один из приоритетов в работе ведомства - контроль за своевременной оплатой труда. По итогам проверок почти полутора тысячам работников после вмешательства инспекторов было выплачено более 24 миллионов рублей.



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