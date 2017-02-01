Мониторинг ОРВИ и гриппа продолжается

Между тем, в Элисте заболеваемость по гриппу ниже эпидпорога. Об этом сообщил главный санитарный врач города Анатолий Французов на совещании в администрации столицы. Вместе с тем, во всех возрастных группах, за исключением взрослых, наблюдается прирост заболеваемости. Управление Роспотребнадзора еженедельно проводит мониторинг по ОРВИ и гриппу. Говорили и о другом. В частности, в 10-м микрорайоне около дома номер 15 установлена конечная остановка20-го маршрута. Также в эти дни ведется подготовка к предстоящему городскому конкуру «Педагог года». А с 13 по 24 января в Элисте пройдет декада калмыцкого языка. 17 февраля стартует 9-й республиканский этап олимпиады по УДЕ. Между тем, в Элисте заболеваемость по гриппу ниже эпидпорога. Об этом сообщил главный санитарный врач города Анатолий Французов на совещании в администрации столицы. Вместе с тем, во всех возрастных группах, за исключением взрослых, наблюдается прирост заболеваемости. Управление Роспотребнадзора еженедельно проводит мониторинг по ОРВИ и гриппу. Говорили и о другом. В частности, в 10-м микрорайоне около дома номер 15 установлена конечная остановка20-го маршрута. Также в эти дни ведется подготовка к предстоящему городскому конкуру «Педагог года». А с 13 по 24 января в Элисте пройдет декада калмыцкого языка. 17 февраля стартует 9-й республиканский этап олимпиады по УДЕ.



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