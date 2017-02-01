Республиканский общественный совет при МВД возглавил директор ГТРК Калмыкия Михаил Ткачев. Первое в текущем году заседание под его председательством прошло в условиях конференц-связи с районами. Итоги деятельности муниципальных отделов за два года обсудили в первую очередь.



Оценку «хорошо» поставили работе сотрудников регионального министерства внутренних дел. Среди задач на нынешний год, в приоритете – открытость деятельности силовой структуры и доступность предоставляемых государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Очередное заседание запланировано на последнюю декаду мая. Оно будет посвящено «Безопасности дорожного движения». Республиканский общественный совет при МВД возглавил директор ГТРК Калмыкия Михаил Ткачев. Первое в текущем году заседание под его председательством прошло в условиях конференц-связи с районами. Итоги деятельности муниципальных отделов за два года обсудили в первую очередь.Оценку «хорошо» поставили работе сотрудников регионального министерства внутренних дел. Среди задач на нынешний год, в приоритете – открытость деятельности силовой структуры и доступность предоставляемых государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Очередное заседание запланировано на последнюю декаду мая. Оно будет посвящено «Безопасности дорожного движения».



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