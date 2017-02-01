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Вчера, 21:34

Премию Главы республики получили лучшие студенты Калмыкии


Премию Главы республики получили лучшие студенты КалмыкииНа сегодняшнем торжественном собрании, посвященному дню российской науки, Глава Калмыкии подчеркнул, что – это один из главных ресурсов устойчивого социально-экономического развития. Он отметил большой интеллектуальный потенциал молодых исследователей.
Премию Главы республики получили лучшие студенты учебных заведений степного региона, активно занимающиеся научной деятельностью. Как признание заслуг на уровне государства Алексей Орлов вручил Благодарность Президента страны за заслуги в области науки профессору КалмГУ Владимиру Убушаеву. Награды сегодня получили и другие представители этого сообщества.



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