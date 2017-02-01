Праздничные мероприятия, посвященные Цаган Сар пройдут и в Астраханской области

Праздничные мероприятия, посвященные Белому месяцу – Цаган Сар пройдут и в Астраханской области. Представители общественной организации «Хальмг» сегодня встретились с главой Калмыкии и поделились идеей проведения Праздника весны в Астрахани.

Отмечать Цаган – сар – стало хорошей традицией в дружной семье народов, проживающих в соседней области. В праздничном мероприятии, которое состоится в там 4 марта, примет участие и большая делегация из Калмыкии. В ее составе будут и профессиональные творческие коллективы. Праздничные мероприятия, посвященные Белому месяцу – Цаган Сар пройдут и в Астраханской области. Представители общественной организации «Хальмг» сегодня встретились с главой Калмыкии и поделились идеей проведения Праздника весны в Астрахани.Отмечать Цаган – сар – стало хорошей традицией в дружной семье народов, проживающих в соседней области. В праздничном мероприятии, которое состоится в там 4 марта, примет участие и большая делегация из Калмыкии. В ее составе будут и профессиональные творческие коллективы.



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