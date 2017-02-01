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Вчера, 21:30

В закон "О СМИ" вносятся изменения


В закон "О СМИ" вносятся измененияСегодня Государственная Дума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование процедуры регистрации средств массовой информации. В нем вносятся изменения в закон «О СМИ» расширяющий круг лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей средств массовой информации.
Помимо этого, законопроект вводит понятие "регистрирующий орган", уполномоченный правительством страны, а также уточняет процедуру. Вот как прокомментировала по телефону законопроект депутат Государственной Думы Марина Мукабенова.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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