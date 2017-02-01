В закон "О СМИ" вносятся изменения

Сегодня Государственная Дума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование процедуры регистрации средств массовой информации. В нем вносятся изменения в закон «О СМИ» расширяющий круг лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей средств массовой информации.

Помимо этого, законопроект вводит понятие "регистрирующий орган", уполномоченный правительством страны, а также уточняет процедуру. Вот как прокомментировала по телефону законопроект депутат Государственной Думы Марина Мукабенова. Сегодня Государственная Дума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование процедуры регистрации средств массовой информации. В нем вносятся изменения в закон «О СМИ» расширяющий круг лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей средств массовой информации.Помимо этого, законопроект вводит понятие "регистрирующий орган", уполномоченный правительством страны, а также уточняет процедуру. Вот как прокомментировала по телефону законопроект депутат Государственной Думы Марина Мукабенова.



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