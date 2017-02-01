Новый порядок начисления налога

С этого года в налоговый кодекс страны внесено более 10 –ти поправок. Их цель - облегчить нагрузку на индивидуальных предпринимателей и ужесточить контроль над перечислением взносов.



Около четырех миллиардов рублей в виде налоговых доходов поступило в консолидированный бюджет Калмыкии в прошлом году. Это почти на четверть миллиарда больше, чем в предыдущем. Это около 80 процентов от общей суммы бюджетных поступлений. Об этом сообщил руководитель регионального фискального ведомства Андрей Чужгинов.



В этом году налог на имущество будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости. Если ранее она в регионе варьировалась от семи десятых процента до двух, то сейчас, согласно принятым правительством Калмыкии изменениям, не более трех десятых. По мнению специалистов налоговой службы, это выгодно в первую очередь для социально незащищенных слоёв населения. К примеру, в степной республике от уплаты налогов на имущество освобождены члены многодетных семей. Сохраняются льготы и для пенсионеров, хотя и с небольшими изменениями. Если ранее они полностью освобождались от налога на имущество, то теперь льгота предоставляется только по одному жилому объекту на выбор налогоплательщика. За остальное придется заплатить. Льготная категория граждан уже начала платить налог по новой системе. Новшества коснулись и имущественных вычетов.



Изменились и правила применения контрольно-кассовых аппаратов. Теперь они должны в режиме - онлайн передавать информацию в налоговую службу. Правда, стоят такие ККМ недешево - от 18 до 36 тысяч рублей. Зато покупатели смогут получать как бумажные, так и электронные чеки. Вводится и понятие «оператор фискальных данных». В профильном ведомстве новшество сочли удачным. Это позволит фиксировать всю реализуемую магазином продукцию. С июля текущего года использование кассовых аппаратов, не отвечающих новым требованиям, будет считаться незаконным.



Кроме того, для индивидуальных предпринимателей теперь отменены обязательные отчисления в фонды медицинского, социального и пенсионного страхования. Они примут форму единого социального страхового сбора. Деньги будут переводиться в налоговую службу, которая самостоятельно осуществит переводы платежей в соответствующие организации. К тому же, если раньше предпринимателю приходилось заполнять 4 платежки, то теперь требуется только одна. Это экономит время предпринимателя и снижает вероятность допущения ошибки.



































С этого года в налоговый кодекс страны внесено более 10 –ти поправок. Их цель - облегчить нагрузку на индивидуальных предпринимателей и ужесточить контроль над перечислением взносов.Около четырех миллиардов рублей в виде налоговых доходов поступило в консолидированный бюджет Калмыкии в прошлом году. Это почти на четверть миллиарда больше, чем в предыдущем. Это около 80 процентов от общей суммы бюджетных поступлений. Об этом сообщил руководитель регионального фискального ведомства Андрей Чужгинов.В этом году налог на имущество будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости. Если ранее она в регионе варьировалась от семи десятых процента до двух, то сейчас, согласно принятым правительством Калмыкии изменениям, не более трех десятых. По мнению специалистов налоговой службы, это выгодно в первую очередь для социально незащищенных слоёв населения. К примеру, в степной республике от уплаты налогов на имущество освобождены члены многодетных семей. Сохраняются льготы и для пенсионеров, хотя и с небольшими изменениями. Если ранее они полностью освобождались от налога на имущество, то теперь льгота предоставляется только по одному жилому объекту на выбор налогоплательщика. За остальное придется заплатить. Льготная категория граждан уже начала платить налог по новой системе. Новшества коснулись и имущественных вычетов.Изменились и правила применения контрольно-кассовых аппаратов. Теперь они должны в режиме - онлайн передавать информацию в налоговую службу. Правда, стоят такие ККМ недешево - от 18 до 36 тысяч рублей. Зато покупатели смогут получать как бумажные, так и электронные чеки. Вводится и понятие «оператор фискальных данных». В профильном ведомстве новшество сочли удачным. Это позволит фиксировать всю реализуемую магазином продукцию. С июля текущего года использование кассовых аппаратов, не отвечающих новым требованиям, будет считаться незаконным.Кроме того, для индивидуальных предпринимателей теперь отменены обязательные отчисления в фонды медицинского, социального и пенсионного страхования. Они примут форму единого социального страхового сбора. Деньги будут переводиться в налоговую службу, которая самостоятельно осуществит переводы платежей в соответствующие организации. К тому же, если раньше предпринимателю приходилось заполнять 4 платежки, то теперь требуется только одна. Это экономит время предпринимателя и снижает вероятность допущения ошибки.



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