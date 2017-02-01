Новая энергетическая компания в Элисте начала свою деятельность. Сюда в Центр по обслуживанию населения и прибыла министр Нелли Ткачева с целью ознакомиться с условиями его работы.



Ни шума, ни сутолоки, в спокойной обстановке работают операторы – кассиры, здесь же в окошках и консультанты. Оплатить коммунальные услуги первыми спешат пенсионеры, проживающие в основном в частном секторе. У некоторых на руках – квитанции за декабрь. Но здесь принимают платежи только за январь текущего года. Министр дает пояснение. До нового года – услуги за свет оказывала компания, которая сейчас находится на стадии банкротства, и она решает все вопросы, с которыми обращаются потребители. А их немало. Например, что делать тем, кто внёс прежнему поставщику предоплату. Касается это как организаций, так и частников.



Квитанция за электроэнергию по существу не претерпела изменений. Дело в том, что расчеты за коммунальные услуги производятся по существующему тарифу, изменения, как известно, произойдут только в июле. Но на что, уже наверняка, обращают внимание плательщики, это на реквизиты нового поставщика электроэнергии. Проводится и большая работа по заключению договоров. Она завершится 1 марта.



А еще, по словам руководителя регионального Министерства ЖКХ Нелли Ткачевой, профильное ведомство заинтересовано в том, чтобы увеличить количество Центров по приему коммунальных платежей.



И наконец, как сообщила Министр Ткачева, в результате реорганизации теперь в составе МРСК – Юга не только Калмэнерго, но и городские сети. То есть в настоящее время в республике создан единый энергетический оператор. Новая энергетическая компания в Элисте начала свою деятельность. Сюда в Центр по обслуживанию населения и прибыла министр Нелли Ткачева с целью ознакомиться с условиями его работы.Ни шума, ни сутолоки, в спокойной обстановке работают операторы – кассиры, здесь же в окошках и консультанты. Оплатить коммунальные услуги первыми спешат пенсионеры, проживающие в основном в частном секторе. У некоторых на руках – квитанции за декабрь. Но здесь принимают платежи только за январь текущего года. Министр дает пояснение. До нового года – услуги за свет оказывала компания, которая сейчас находится на стадии банкротства, и она решает все вопросы, с которыми обращаются потребители. А их немало. Например, что делать тем, кто внёс прежнему поставщику предоплату. Касается это как организаций, так и частников.Квитанция за электроэнергию по существу не претерпела изменений. Дело в том, что расчеты за коммунальные услуги производятся по существующему тарифу, изменения, как известно, произойдут только в июле. Но на что, уже наверняка, обращают внимание плательщики, это на реквизиты нового поставщика электроэнергии. Проводится и большая работа по заключению договоров. Она завершится 1 марта.А еще, по словам руководителя регионального Министерства ЖКХ Нелли Ткачевой, профильное ведомство заинтересовано в том, чтобы увеличить количество Центров по приему коммунальных платежей.И наконец, как сообщила Министр Ткачева, в результате реорганизации теперь в составе МРСК – Юга не только Калмэнерго, но и городские сети. То есть в настоящее время в республике создан единый энергетический оператор.



Смотреть полный выпуск новостей



