ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:07

Новая энергетическая компания в Элисте начала свою деятельность


Новая энергетическая компания в Элисте начала свою деятельностьНовая энергетическая компания в Элисте начала свою деятельность. Сюда в Центр по обслуживанию населения и прибыла министр Нелли Ткачева с целью ознакомиться с условиями его работы.

Ни шума, ни сутолоки, в спокойной обстановке работают операторы – кассиры, здесь же в окошках и консультанты. Оплатить коммунальные услуги первыми спешат пенсионеры, проживающие в основном в частном секторе. У некоторых на руках – квитанции за декабрь. Но здесь принимают платежи только за январь текущего года. Министр дает пояснение. До нового года – услуги за свет оказывала компания, которая сейчас находится на стадии банкротства, и она решает все вопросы, с которыми обращаются потребители. А их немало. Например, что делать тем, кто внёс прежнему поставщику предоплату. Касается это как организаций, так и частников.

Квитанция за электроэнергию по существу не претерпела изменений. Дело в том, что расчеты за коммунальные услуги производятся по существующему тарифу, изменения, как известно, произойдут только в июле. Но на что, уже наверняка, обращают внимание плательщики, это на реквизиты нового поставщика электроэнергии. Проводится и большая работа по заключению договоров. Она завершится 1 марта.

А еще, по словам руководителя регионального Министерства ЖКХ Нелли Ткачевой, профильное ведомство заинтересовано в том, чтобы увеличить количество Центров по приему коммунальных платежей.

И наконец, как сообщила Министр Ткачева, в результате реорганизации теперь в составе МРСК – Юга не только Калмэнерго, но и городские сети. То есть в настоящее время в республике создан единый энергетический оператор.



Другие новости по теме:

  • Министр ЖКХ ответила на вопросы журналистов
  • Цены на коммунальные услуги вырастут
  • В Калмыкии сменился главный поставщик электроэнергии
  • В квитанциях по оплате за коммунальные услуги произойдут изменения
  • В Калмыкии утверждены тарифы на коммунальные услуги на 2015 год
  • В Калмыкии утверждены тарифы на коммунальные услуги на 2015 год
  • Медведев предложил брать с россиян предоплату за услуги ЖКХ
  • Временным поставщиком электроэнергии назначена компания «Калмэнерго»
  • Жителям Калмыкии придется больше платить за коммунальные услуги
  • Индекс размера платы за коммунальные услуги в Калмыкии самый низкий по ЮФО

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какие секции посещаете Вы или ваши дети?

    Платные
    Бесплатные


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.