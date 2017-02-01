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Сегодня, 13:02

Медицина как призвание


Медицина как призвание«Содружество медицинских классов», созданное несколько лет назад в Элистинской Многопрофильной гимназии, объединяет ребят, избравших своей будущей профессией медицину. Юные последователи Гиппократа не просто готовятся к поступлению в ВУЗы, углубленно изучая биологию и химию, но и активно помогают родной школе и тем, кто рядом.

В Элистинской Многопрофильной гимназии уже много лет существует медицинское направление. Упор в программе этих классов делается на изучение биологии и химии. В прошлом году ребята из всей параллели медицинских классов объединились в содружество. Вместе они проводят различные акции, принимают активное участие в жизни школы и города. Так, чтобы накопить на покупку бесконтактного термометра для медицинского кабинета ребята провели несколько ярмарок, на которых продавали выпечку собственного производства.

Да и в сезон простуд ребята всегда готовы помочь, они раздают листовки, рисуют стенгазеты на тему профилактики и лечения от гриппа и ОРВИ. В этот период как нельзя кстати пригодится школьному медкабинету и бесконтактный термометр, позволяющий определять температуру тела в доли секунды, говорит медсестра Виктория Ширенкинова. А также послужит и самим ребятам в качестве учебного пособия. Ведь большинство из них уже решили связать свою жизнь с медициной.

Такому подарку от своих учеников руководство гимназии только радо, здесь всячески поощряют благотворительные инициативы своих учеников. В планах приобретение дополнительных тонометров в медкабинет. Ученики медицинских классов будут выходить с ними на улицу и учиться измерять артериальное давление у пожилых людей, что станет для них своеобразной медицинской практикой. Так будущие врачи уже сегодня в меру своих сил начнут реально помогать тем, кто живёт рядом с ними.



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