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Сегодня, 11:00

Родители выпускников сели за парты


Родители выпускников сели за партыСегодня родители выпускников сели за парты, чтобы сдать ЕГЭ по русскому языку. Акция, к которой присоединилась Калмыкия, поможет лучше понять особенности сдачи экзамена.
Процедура итоговой аттестации проходила строго по правилам. Папы и мамы прошли регистрацию, рассадку в аудиториях, то есть всё то, что предстоит пройти их ребенку. Процедура экзамена была максимально приближена к реальной. Экзаменующимся предстояло выполнить 14 заданий с кратким ответом и написать мини-сочинение объемом не менее 150 слов. На всю работу было им отведено 40 минут. Всего же за парты сели 30 человек. Кстати, среди тех, кто решил проверить знания по этому предмету и министр образования Николай Манцаев.



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