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Сегодня, 10:00

В Калмыцком научном центре проходит торжественное чествование сотрудников


В Калмыцком научном центре проходит торжественное чествование сотрудниковМероприятия посвященные Дню Российской науки продолжаются .В эти минуты в конференц –зале Калмыцкого научного центра проходит торжественное чествование сотрудников .Так отдел истории и фольклора за успехи в научной и научно-организационной работе и высокие показатели в рамках выполнения Государственного задания получил сертификаты на приобретение компьютерной техники. В номинациях научно –исследовательская работа ,издание научной публикации в мировых журналах, а также за проведение научных конференций и добросовестный труд почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки получили более 30 сотрудников научного центра. 2016 год для научного центра был насыщенным, во первых произошла реорганизация , было выпущено более 35 книг и 348 статей, докторские степени получили 4 сотрудника.




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