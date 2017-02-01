В Элисте прошло заседание совета по развитию научной и инновационной деятельности

Обсуждая достижения аграрной науки, участники заседания координационного совета по развитию научной и инновационной деятельности при Правительстве республики остановились сегодня на получивших патент открытиях калмыцких ученых, работающих на базе НИИ сельского хозяйства.



Отметили результаты скрещивания африканских дорперов с калмыцкой породой овец и выращивания озимой мягкой пшеницы «Хасыр». Затронули и проблемы с рецензированием научных статей, которые должны соответствовать предъявляемым требованиям. Участники заседания подчеркнули, что в регионе нет журналов на сельскохозяйственную тематику. Обсуждая достижения аграрной науки, участники заседания координационного совета по развитию научной и инновационной деятельности при Правительстве республики остановились сегодня на получивших патент открытиях калмыцких ученых, работающих на базе НИИ сельского хозяйства.Отметили результаты скрещивания африканских дорперов с калмыцкой породой овец и выращивания озимой мягкой пшеницы «Хасыр». Затронули и проблемы с рецензированием научных статей, которые должны соответствовать предъявляемым требованиям. Участники заседания подчеркнули, что в регионе нет журналов на сельскохозяйственную тематику.



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