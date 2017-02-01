ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 20:30

В Элисте прошло заседание совета по развитию научной и инновационной деятельности


В Элисте прошло заседание совета по развитию научной и инновационной деятельности Обсуждая достижения аграрной науки, участники заседания координационного совета по развитию научной и инновационной деятельности при Правительстве республики остановились сегодня на получивших патент открытиях калмыцких ученых, работающих на базе НИИ сельского хозяйства.

Отметили результаты скрещивания африканских дорперов с калмыцкой породой овец и выращивания озимой мягкой пшеницы «Хасыр». Затронули и проблемы с рецензированием научных статей, которые должны соответствовать предъявляемым требованиям. Участники заседания подчеркнули, что в регионе нет журналов на сельскохозяйственную тематику.



Другие новости по теме:

  • Владимир Путин перевел финансирование научных исследований на грантовую систему
  • В правительстве Калмыкии обсудили вопросы поддержки одаренных детей
  • В Элисту прибывают прибывают участники международной научной конференции
  • В Элисте прошло заседание ученого совета КалмГУ и КИГИРАН
  • В Элисте пройдет пройдет торжественное заседание Ученого Совета
  • В Элисте чествуют калмыцких ученых
  • В Элисте прошло первое заседание общественного совета при Минсельхозе Калмыкии
  • В Элисте встретились участники Всероссийской научной конференции
  • Вести - Калмыкия 15.03.2013: 18.10
  • В Калмыкии предпринимают реальные шаги по возрождению родного языка

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какие секции посещаете Вы или ваши дети?

    Платные
    Бесплатные


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.